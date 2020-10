Hightechwerkstatt

Bis zum 23. Oktober können Kids ab 10 Jahren in der Workshopwoche mit Sarah und Jürgen vom FabLab an jedem Nachmittag tüfteln, gestalten, erfinden oder programmieren.

Im Labor im P5 stehen viele moderne Maschinen wie 3D-Drucker, Lasercutter oder Vinylplotter bereit, an denen die Teilnehmerïnnen unter Anleitung nach eigenen Ideen produzieren können. Die fertigen Objekte darf jeder mit nach Hause nehmen.

Bitte vorab an info@fablab-bremen.org anmelden. Für Material entsteht ein Kostenbeitrag von 25 Euro, der einfach am ersten Tag mitgebracht wird. Wer Schwierigkeiten mit der Finanzierung hat kann dies in der Anmeldung schreiben, ggf. können die Kosten übernommen werden. Bitte am ersten Tag auch den unterschriebenen Anmeldebogen mitbringen.

Ein kleines Buffet mit Snacks und Getränken steht außerdem bereit.