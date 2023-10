Hiker's Guide trough the Galaxy

Im Wissenschaftsjahr 2023 mit dem Schwerpunkt "Unser Universum" sind Familien mit Kindern ab 8 Jahren zur Wanderung entlang des Planetenlehrpfads eingeladen.

Wie weit ist es bis zu unserem Nachbarplaneten Mars oder bis zum weit entfernten Pluto? Wie groß sähe man unsere Sonne, wenn man sich auf dem Saturn befände? Entfernungen, Größen und Geschwindigkeiten in unserem Sonnensystem sind für nur schwer zu fassen. Die begleitete Tour über den Planeten-Lehr-Pfad Hude-Wüsting lädt dazu ein, diese Dimensionen zu erleben und unser Zuhause im All besser kennenzulernen.

Der 6 Kilometer lange Pfad stellt unser Sonnensystem im Maßstab von eins zu einer Milliarde dar. Der Weg führt vom Sonnenmodell in Wüsting über die acht Planeten bis zum Zwergplaneten Pluto am Lehmweg in Hude. Von Himmelskörper zu Himmelskörper erleben Teilnehmende die Entfernungen im All. An jedem Planeten wird es informative Stopps geben, bei denen Wissenswertes rund um unser Sonnensystem vermittelt wird. Die ca. dreistündige Tour wird begleitet durch einen der beiden Begründer des Lehr-Pfades, Dr. Günter Alfs.

Die Teilnahme ist kostenfrei nach Anmeldung auf der Veranstaltungswebseite.