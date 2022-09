KIJUKO: Himbeeren mit Senf

× Erweitern © Zischlermann/Amour Fou Himbeeren mit Senf

Regisseurin Ruth Olshan eröffnet das 9. Kinder- und Jugendfilmfestival in Bremen mit ihrer warmherzigen Familienkomödie für Publikum ab 8 Jahren.

Die 13-jährige Meeri lebt mit ihrem kleinen Bruder Luk und ihrem Vater in einem beschaulichen Dörfchen. Und eigentlich könnte alles so schön sein, nur vermisst sie nach wie vor ihre verstorbene Mutter. Da ihr Vater Bestatter ist, nutzt Meeri den direkten Draht, ihr Briefe in die Särge der Verstorbenen zu legen, die ihr Vater für Beerdigungen vorbereitet. So erhofft sie sich, ihre Mutter im Himmel über die neuesten Dinge in ihrem Leben auf dem Laufenden zu halten. Und da ist einiges los. Während Luk seinem Vater Dating-Tipps gibt, ist es Meeri ein Dorn im Auge, dass ihr Vater nun unbedingt eine neue Frau finden will. Als sie sich jedoch selbst Hals über Kopf in den älteren Rocco verliebt, entdeckt sie, dass sie fliegen kann. Jedes Mal, wenn sie Schmetterlinge im Bauch hat, hebt sie buchstäblich vom Boden ab. Dummerweise lassen sich Flug und Gefühle nur schwer kontrollieren, zumal Rocco nichts von ihr wissen will.

D/LUX/CH/NL 2022, Regie: Ruth Olshan, mit Leni Deschner, Luc Schiltz, Fabienne Hollwege, 88 Min.; Altersempfehlung: 8+

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro. Reservierung an ticket@city46.de oder unter 0421/957 992 90 (auch AB) möglich.

Schulvorstellungen sind nach Absprache in der Zeit vom 4. bis 10.10.22. ab 9, 10 oder 11 Uhr möglich: wallraven@city46.de oder 0421/566 476 30 (auch AB)