Himmelfahrt auf dem Kirchweyher Marktplatz

Am Himmelfahrtsdonnerstag verwandelt sich der Kirchweyher Marktplatz wieder in ein großes Familienfest. Es warten tolle Aktionen auf die kleinen Besucher wie beispielsweise eine Hüpfburg zum Toben und Spaß haben, ein Kinderkarussell, Kinderschminken und vieles mehr. Eine Live-Band sowie ein DJ werden die Besucherinnen und Besucher musikalisch durch den Tag führen. Auch um das Thema Kochen muss man sich an diesem Tag keine Gedanken machen. Leckere Essens- und Getränkestände der Gastronomen machen den Kochaufwand überflüssig. Ein Tag für die Familie mit viel Musik, Spiel und Spaß, feinen Snacks und leckeren Getränken auf dem Marktplatz in Kirchweyhe.