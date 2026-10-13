Himmelwärts beim Science Slam

× Erweitern © Universum Bremen Himmelwärts,

Träumst du auch vom Fliegen? Egal ob Insekten, Vögel, Fledermäuse oder hochmoderne Flugzeuge – die Fortbewegung in luftigen Höhen fasziniert die Menschheit seit jeher. Passend zur neuen Sonderausstellung Himmelwärts – vom Flattern und Fliegen bringt der Science Slam diese Faszination direkt auf die Bühne im Universum.

An diesem Abend dreht sich alles um die Eroberung des Himmels, beleuchtet aus faszinierenden naturwissenschaftlichen und technischen Perspektiven. Junge Wissenschaftler:innen haben jeweils 10 Minuten Zeit, um ihre Forschungsprojekte so unterhaltsam, verständlich und mitreißend wie möglich zu präsentieren. Anekdoten, Requisiten oder Live-Experimente – alles ist erlaubt, um die Köpfe und Herzen der Zuschauer:innen zu gewinnen. Denn wer am Ende des Abends als Sieger:in von der Bühne geht, entscheidet wie immer das Publikum.

Schnallt euch an, klappt die Tische hoch und sichert euch eure Tickets für einen Abend voller Höhenflüge!

Im Eintrittspreis von 12 Euro inbegriffen ist ein vorheriger Besuch der Sonderausstellung von 16.30 Uhr bis 18 Uhr.