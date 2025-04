Himpelchen und Pimpelchen verreisen

Am Sonntag können sich Kinder ab 3 Jahren und ihre erwachsenen Begleiter von einem Musiktheaterstück verzaubern lassen. Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht. Vor und nach dem Stück besteht die Möglichkeit, das Museum kostenfrei zu erkunden.

Unter Tage, im begehbaren Hasestollen, haben sich die Hauptfiguren ein gemütliches Zuhause eingerichtet. Dort, wo früher die „Kumpel“ in mühevoller Arbeit Steinkohle gefördert haben, erleben heute der Heinzelmann Himpelchen und sein bester Freund Pimpelchen, der Zwerg, so manches Abenteuer. Jetzt haben die beiden frei. Der Wunsch: verreisen! Das Ziel: schneebedeckte Berge, Strand und Meer. Klar, dass da nicht nur das Kofferpacken zum Problem wird. Ob die beiden ihre Reise dennoch verwirklichen können

Eintritt: Pay what you can. Bitte buchen Sie ein kostenloses Online-Ticket auf der Veranstalterwebsite.