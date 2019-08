Hinter dem Mond

"Wie ist das Universum beschaffen? Welchen Platz nehmen wir in ihm ein, woher kommen und wohin gehen wir? Warum ist es so und nicht anders?“ fragt Stephen Hawking - ebenso wie das intergalaktische Tanztheater für junges Publikum ab 6 Jahren:

Wenn wir abends in den Himmel schauen, dann sehen wir den Mond und die Sterne. Aber was ist dieser Mond, und was sind die Sterne, und warum sehen wir die Vergangenheit, wenn wir in die Sterne schauen?

Salome Schneebeli und Heta Multanen tauchen mit ihrer Inszenierung tänzerisch in die Tiefen des Universums ein. Die Schauspielerïnnen begeben sich zusammen mit ihrem Publikum auf eine Forschungsreise begeben, lauschen dem Sound entfernter Universen, verlieren sich zur Popmusik in den Weiten des Raumes, erkunden Schwarze Löcher, tanzen mit Kometen und erforschen die Vielfalt der unzählbaren Galaxien. Schließlich erzählt das riesige und fremde Weltall vor allem auch immer etwas über uns, die Menschen hier auf der Erde.