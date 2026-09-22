× Erweitern © Sportgarten HipHop-Camp, Sportgarten

Sprühen, dancen und skaten: Pascal und Michel vereinen in diesem viertägigen Workshop die Kernelemente der HipHop-Kultur.

Jugendliche ab 10 Jahren erlernen die grundlegenden Moves des Breakings, testen erste Schritte auf dem Skateboard und greifen selbst zur Sprühdose. Gemeinsam gestalten die Teilnehmenden eine große Wandfläche im Sportgarten auf der Pauliner Marsch und hinterlassen dort ihr eigenes Kunstwerk.

Das Camp pendelt flexibel zwischen den Medienräumen der P5 Skatehalle und dem Außengelände in der Pauliner Marsch und beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen.

Die Teilnahme an der Ferienwoche vom 19. bis 22. Oktober täglich kostet 40 Euro inklusive Mittagessen, die Anmeldung erfolgt hier online.