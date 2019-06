Kinder von 6 bis 12 Jahren können an vier Nachmittagen in den Sommerferien alle Styles von Old School und Locking über House und Jazz-Funk bis Dancehall und New School tanzen lernen.

Die Teilnahme kostet 5 Euro und wird telefonisch angemeldet. Wer an allen vier Treffen teilnehmen möchte, zahlt 15 Euro.