Historische Nutzfahrzeuge

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Museumsdorf Hösseringen Landtagsplatz 2, 29556 Suderburg

Innovative und leistungsstarke Nutzfahrzeuge wurden zu Symbolen der Ära des „Wirtschaftswunders“. Beim Aktivtreffen historischer Nutz- und Baustellenfahrzeuge werden die 1950er bis 1960er Jahre wieder lebendig.

Die Bandbreite der ausgestellten Oldtimer reicht vom Goggomobil Transporter über Dreiradfahrzeuge bis hin zu Lastkraftwagen. Auch Zugmaschinen mit Anhängern und Lieferfahrräder sind vertreten. Neben den Fahrzeugen in Aktion erwarten die Besucher:innen auch ein Wochenmarkt mit Konsumgütern der Adenauerzeit sowie eine Baustelle im Stil der 1950er-Jahre.

Die Besitzer der Fahrzeuge informieren über technische Details und geschichtliche Hintergründe.

Wer selbst mit Oldtimer teilnehmen möchte, meldet  unter Tel. (05826) 1774 oder an  info@museumsdorf-hoesseringen.de.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 7 Euro, für Kinder kostenfrei. 

Info

Museumsdorf Hösseringen Landtagsplatz 2, 29556 Suderburg
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