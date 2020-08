× Erweitern © Martin Thies Historisches Wochenende - Museums-Eisenbahn Bruchhausen-Vilsen

Als vor 120 Jahren Bruchhausen-Vilsen, Vilsen, Asendorf und Umgebung einen Anschluss an das Eisenbahnnetz erhielten, kam der Fortschritt in die zuvor etwas abgelegene Region und der Bahnhof Bruchhausen-Vilsen wurde zum Eisenbahnknotenpunkt. Endlich konnte man doch nun viel schneller die Kreisstadt für Facharzt oder Spezialgeschäfte erreichen oder Post über weite Entfernungen versenden. Der Kunstdünger ließ sich billig und in großen Mengen nach Bruchhausen-Vilsen transportieren. Der Transport des Viehs von Asendorf nach Bremen war ebenfalls günstiger per Schiene. Zugleich wurde die Grundlage für die heutige Erste Museums-Eisenbahn Deutschlands geschaffen, denn immerhin ist die Kleinbahnstrecke von Bruchhausen-Vilsen nach Asendorf nun schon seit 120 Jahren ununterbrochen in Betrieb.

Dieses besondere Ereignis wird an diesem Wochenende mit einer Zeitreise in die Eröffnungszeit der Kleinbahn begangen, als die Züge sich noch mit der "rasenden" Geschwindigkeit von 20 km/h bewegten. Wie damals üblich, werden die Züge an diesem Wochenende von Dampflokomotiven gezogen und es verkehren zusätzlich Güterzüge für den Warentransport. Der Sonderfahrplan ist hier zu finden.

Während der Fahrt muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der von den Fahrgästen mitzubringen ist. Beim Einstieg und der Platzwahl müssen alle Fahrgäste den Sicherheitsabstand einhalten. Aufgrund der Pandemie-Vorsorge ist es jedoch erforderlich, für alle mitfahrenden Kinder von 0 bis 14 Jahren eine Platzkarte für Kinder unter 6 Jahren zu buchen, da die Züge platzkartenpflichtig sind.

Ein gastronomisches Angebot ist im Zug nicht möglich. Die Restaurants an den Endbahnhöfen werden aber geöffnet sein.

Um an der Fahrt teilnehmen zu können, wird eine Registrierung per Formular benötigt, das auf der Webseite der Musemseisenbahn heruntergeladen werden kann. Das ausgefüllte Formular sowie die Tickets bringen die Fahrgäste am Fahrtag mit. Die Tickets sind in den Nordwest-Ticket-Vorverkaufsstellen, über den Webshop der Museumseisenbahn, über nordwest-ticket.de und telefonisch unter 0421-363636 erhältlich. Am Fahrkartenschalter in Bruchhausen-Vilsen werden nur noch Restkarten verkauft; eine Mitfahrt bei hohem Fahrgastaufkommen kann daher nicht garantiert werden.