© Jokes die Circusschule Hoch hinaus und in die Welt

Alle 12- bis 15-Jährigen können sich pünktlich zum Ende der Sommerferien im viertägigen Workshop auf Chinese Pole Akrobatik und Maskentheater freuen. Der kostenlose Workshop geht dem Thema Reisen und Flüchten auf den Grund.

Der chinesische Mast ist ein Zirkusrequisit, eine senkrecht stehende, einige Meter hohe Stange, die durch Spanngurte und einen Standfuß fest verankert wird. Den chinesischen Mast zu erklimmen und sich dabei in akrobatischen Positionen zu halten und zu bewegen, ist ein echtes Abenteuer und braucht Entschlossenheit, Beweglichkeit und Kraft.

Das Theaterspiel mit Maske (Neutralmaske) ist eine tolle Erfahrung, auch für bühnenschüchterne Jugendliche, da sie sich zeigen und gleichzeitig verstecken können.

Am 29. August findet der Workshop von 14 bis 18 Uhr, am 30. und 31. August von 11 bis 17 Uhr und am 1. September von 12 bis 16 Uhr statt. Anmeldungen werden unter inga@circusjokes.de entgegengenommen.