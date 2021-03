Hoch, hoch auf dem Baum

Wer lebt denn eigentlich an, auf und unter einem Baum? Wie sieht der Baum denn genau aus und was braucht er? Diesen Fragen gehen 6- bis 11-jährige Ferienkinder auf den Grund und haben so einen tollen Einstieg für eine kreative Woche rund um das Thema Bäume. Gewerkelt wird mit allem, was der Baum so her gibt – Zweige, Blätter, Rinde – und die Kinder gestalten kleine und große Kunstwerke, die sie am Ende der Woche mit nach Hause nehmen dürfen. Beim Arbeiten mit verschiedenen Techniken und Material entstehen Gemälde bis hin zu Dekorationsgegenständen.

Die Osterferienaktion läuft täglich vom 29. März bis zum 1. April und kostet 50 Euro. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte telefonisch oder per E-Mail an.