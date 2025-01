Radiogeschichten live erleben können Bremer:innen regelmäßig im Hörkino. Zu Gast im Mai ist Christiane Seiler, die für den SWR Kultur das Doku-Feature "Kinder am Limit" produziert hat, in dem Kinder, Jugendliche und Eltern zu Wort kommen, die in Armut leben oder von Armut bedroht sind.

Die Reportage beleuchtet, was Armut für die Familie bedeutet und welche Wege es gibt, ihr zu entkommen. Menschen erzählen von ihren schwierigen Lebenswegen, die Armut aus verschiedenen Perspektiven zeigen und mal mit Geldsorgen, mit Mangel an Sicherheit, mit fehlenden Bildungs- und Entwicklungschancen oder mit Behinderung einher gehen.

Dabei ist das Armutsrisiko von Kindern statistisch gesehen besonders groß, wenn sie nur bei einem Elternteil aufwachsen oder viele Geschwister haben.

Der Eintritt ist frei.

An jedem ersten Mittwoch im Monat präsentieren Beate Hoffmann und Charly Kowalczyk um 19:30 Uhr ein Radio-Feature im Alten Fundamt. Alle Termine sind auf der Veranstalterwebseite einsehbar.