Hörst du’s rascheln? Der Herbst ist da!

Beim Kinderlesefestival liest Autorin Doro Ahlemayer Kindern ab 5 Jahren aus ihrem Buch vor:

Wenn draußen der Herbstwind zu pfeifen beginnt, wird es bunt – und alles andere als langweilig! Äpfel sammeln, Kraniche beobachten, Pilze wittern, mit Blättern basteln… Es gibt viele Möglichkeiten, den Herbst mit allen Sinnen zu erleben.

Das Galaxie der Bücher Lesefestival vom Literaturhaus Bremen und dem Bremer Literaturkontor findet vom 8. bis 16. November 2025 kostenfrei und ohne Anmeldung statt. Zusammen mit bekannten Autor:innen und Illustrator:innen entdecken Kinder zwischen 2 bis 10 Jahren das Universum der Geschichten in Lesungen und werden in Workshops selbst kreativ.