× Erweitern © Lars Hölscher Hoffest, Haus Coburg

Wenn Musik durch den Innenhof klingt, Kinder neugierig umherstreifen und eifrig werkeln und der Duft sommerlicher Köstlichkeiten in der Luft liegt, ist wieder Hoffest-Zeit in Delmenhorst. Die Städtische Galerie und der Freundeskreis Haus Coburg laden herzlich zu einem entspannten Sommernachmittag voller Kunst, Begegnungen und kleiner Überraschungen ein.

Pünktlich zur warmen Jahreszeit verwandeln sich Haus, Innenhof und die kleine Park-Oase nebenan in einen lebendigen Treffpunkt für Kulturfans, Familien und alle, die Lust auf einen inspirierenden Sonntag haben.

Auf dem Programm stehen DJ-Sets, kreative Workshops für Kinder, Aktionen rund um die aktuelle Ausstellung sowie neu entwickelte Specials für Groß und Klein. Dazu gibt es Essen, Getränke und viele Gelegenheiten, gemeinsam Zeit zu verbringen, neue Menschen kennenzulernen und das vielseitige Kulturprogramm in sommerlicher Atmosphäre zu genießen.

Im Mittelpunkt des diesjährigen Hoffests stehen die Meisterschüler:innen der Hochschule für Künste Bremen, deren Abschlussarbeiten im Sommer in der Städtischen Galerie präsentiert werden. Weitere Programmdetails werden noch bekannt gegeben.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.