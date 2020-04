Auf der Diele des historischen Haupthauses wird jedes Mal ein anderer Kinder- und Familienfilm gezeigt. Heute ist der aus der Sendung mit der Maus bekannte kleine Maulwurf an der Reihe. Die Filme stellen den naiv-kindlichen Alltag der Tiere dem Alltag des Menschen sowie das Leben in der Natur dem Leben in der Stadt gegenüber.

Eintritt: Kinder 3, Erwachsene 5 Euro

Zeichentrick, CS 2002, Regie: Zdeněk Miler