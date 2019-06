Hofkino – op de Deel

Jeden letzten Freitag im Sommer zeigt der Museumsbauernhof Wennerstorf einen Kinderfilmklassiker ab fünf Jahren auf der Diele des historischen Haupthauses. Heute läuft "Der kleine Muck".

Im Orient lebt ein aufgeweckter Junge namens Muck. Wegen seines Buckels wird er verhöhnt und ausgelacht. In all seinem Jammer läuft er in die Wüste, um den Kaufmann zu suchen, der das Glück zu verkaufen hat. Diesen Kaufmann findet er nicht, dafür aber Zauberpantoffeln, mit denen er schnell wie der Blitz laufen kann. Muck wird Oberleibläufer des Sultans und wähnt sich jetzt im Besitz des höchsten Glücks. Doch Mucks Karriere erregt den Neid der Höflinge, die ihn in ein Intrigenspiel verwickeln.

Der Eintritt beträgt für Kinder 3 Euro und Erwachsene zahlen 5 Euro.