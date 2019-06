Hofkino – op de Deel

Jeden letzten Freitag im Sommer zeigt der Museumsbauernhof Wennerstorf einen Kinderfilmklassiker ab fünf Jahren auf der Diele des historischen Haupthauses. Heute läuft "Immer dieser Michel 2".

Michels Freund Alfred, der Knecht in Lönnerberga, zieht sich eine Blutvergiftung zu. Niemand wagt es, ihn in dem schrecklichen Schneesturm, der im Moment wütet, nach Mariannelund zum Arzt zu bringen und auch der Arzt selbst kann nicht nach Lönneberga kommen. Mitten in der Nacht packt Michel den Todkranken heimlich auf den Schlitten, spannt sein Pferd an und bricht auf zu einer gefährlichen Fahrt, um das Leben des Freundes zu retten.

Der Eintritt beträgt für Kinder 3 Euro und Erwachsene zahlen 5 Euro.