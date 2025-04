× Erweitern © Marie Quitte Hofzirkus, Brümmanns Hof

An Himmelfahrt lädt die Solidarische Landwirtschaft am Mühlenberg in Quelkhorn zu einem kunterbunten Hofzirkus ein. Auf dem Hoffest im Zirkusgewand gibt es Leckeres zu probieren, Schönes zu bestaunen und Musik: Tobias und Lennard Bertzbach werden gemeinsam mit Lorenz Meyboden die Manege zum Klingen bringen.

Der Eintritt ist frei.