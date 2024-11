× Erweitern © Holiday on Ice/Martin Miseré Holiday on Ice: Horizons

Vom 13. bis 16. Februar 2025 bringt die berühmteste Eisshow der Welt wieder Glanz und Glamour auf die Bremer Bürgerweide. Unter dem Motto "Feel the City Beat" erzählt die Inszenierung von der Vielfalt und Faszination einer lebendigen Metropole und den Menschen, die sie ausmacht. Weltklasse-Eiskunstlauf und Akrobatik fangen die Energie, die Rhythmen und den urbanen Vibe ein, und erzählen durch Musik und Bewegung ihre Geschichten.

Das frei bewegliche Bühnenbild, formt sich dabei immer wieder zu neuen Szenerien und lässt es das Publikum visuell in die verschiedenen Dimensionen einer Stadt mitsamt endlosen Weiten und Horizonten aus glitzernden Wolkenkratzern eintauchen. Spektakuläre Parkour-Einlagen und die Interaktion der Eiskunstläufer:innen mit dem Bühnenbild verschmelzen alle Elemente zu einem eindrucksvollen Gesamtbild.

Als Highlight ist in dieser Saison zum dritten Mal Gaststar Sarah Engels mit dabei, die zur Premiere in Bremen am 13. Februar zwei ihrer Songs singen wird und sich auf magische Momente auf dem Eis freut.

Showzeiten:

Do 19:30 Uhr

Fr/Sa 16:30 und 19:30 Uhr

So 13 und 16:30 Uhr

Für Familien gibt es einen festen Kinderpreis von 22,50 Euro für Kinder zwischen 4 und 15 Jahren, unabhängig von der Ticket-Kategorie der begleitenden Erwachsenen (ab 38,40 Euro).

Mehr Infos und Tickets auf www.oevb-arena.de und www.holidayonice.com