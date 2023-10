Holdiay on Ice: No Limits

× Erweitern © Rico Ploeg/HOLIDAY ON ICE Holiday on Ice: No Limits

Die Eisshow der Extraklasse überschreitet im unglaublichen 80. Jubiläumsjahr alle Grenzen. Mehr als 30.000 verschiedene Kostüme, über 6.500 Eiskunstläufer:innen – darunter eine Vielzahl an olympischen Medaillengewinner:innen und Weltmeister:innen – sowie Gastspiele in 630 Städten auf fünf Kontinenten: "Holiday on Ice" kommt mit neuem Programm zurück.

Aufsehenerregende Bühnenbilder, fantasievolle Kostüme, spektakuläre Bühnentechnik, mitreißende Musik und dazu Eiskunstlauf sowie Artistik auf höchstem Niveau unter der Choreografie von Eiskunstlauflegende Christopher Dean begeistern vom 22. bis 25. Februar 2024 in Bremen.

Auch der Rest des internationalen Kreativteams ist hochkarätig besetzt: So hat beispielsweise Kreativdirektor Kim Gavin bereits mit namhaften Künstlern wie Pink, Robbie Williams, Michael Bublé, Elton John, Coldplay, Ed Sheeran oder Lady Gaga zusammengearbeitet und zuletzt die Las-Vegas-Show von Adele inszeniert. Die Kostüme kommen von Michael Sharp, der zum vierten Mal für HOLIDAY ON ICE designt und auch schon Bühnenoutfits für Jennifer Lopez, Katy Perry und Angelina Joli kreiert hat.

Tickets für Erwachsene sind ab 34,40 Euro, Kinder von 4 bis 15 Jahren zahlen den Kinderfestpreis von 25,90 Euro, unabhängig von der Ticket-Kategorie der begleitenden Erwachsenen.

Mehr Infos und Tickets auf der Veranstaltungswebseite und auf www.oevb-arena.de.