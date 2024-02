Holgers Haus

Im Mittelpunkt des Bilderbuchkinos für Mädchen und Jungen ab 4 Jahren steht das Buch von Jule Wellerdiek:

Der Fuchs Holger ist wütend auf seinen Freund Stein. Immer macht der Tollpatsch im ganzen Haus nur Lärm und Unordnung! Da kommt Holger eine Idee: Was, wenn er hier ganz allein wohnen würde? Holger nimmt die Gelegenheit beim Schopf, hievt das Haus auf seinen Fahrradanhänger und radelt los. Doch schon nach kurzer Zeit merkt er, dass es ohne Stein doch sehr einsam in dem großen, ruhigen und ordentlichen Haus ist … Und fühlt sich das Haus jetzt überhaupt noch nach seinem Zuhause an?