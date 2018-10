× Erweitern Holiday on Ice Holiday on Ice: Showtime

75 Jahre mitreißendes Entertainment und atemberaubender Eiskunstlauf auf Weltklasse-Niveau. In einer emotionsgeladenen Geschichte und bildgewaltigen Szenen nehmen 40 der besten Eiskunstläufer der Welt das Publikum mit auf die magische Reise.

Eine kunstvoll verhüllte Eisfläche, Musiker inmitten des Publikums, dann überraschend ein fulminanter Auftakt auf und hoch über dem Eis. Eindrucksvoll beginnt die Show, opulent geht es auf dem Eis weiter: Das Publikum sieht, wie ein extravagant kostümierter Cast inklusive seinem Produzenten, dem Hauptcharakter der Show, eine rauschende After-Show-Party feiert. Inmitten dieser stimmungsvollen Szene lässt der Produzent die farbenprächtigen Erinnerungen seines Cast Revue passieren und nimmt die Betrachter mit auf eine Reise durch die Erfolgsgeschichte. Das Publikum ist dabei, wenn die ersten Eiskunstläufer gecastet werden, geht mit auf Tournee rund um die Welt und begleitet die Showcrew durch fabelhafte Szenerien einer Erfolgsstory, mit allen Höhen und Tiefen. Die Besucher erleben große Auftritte, die Emotionen hinter den Kulissen und eine Liebesgeschichte zwischen dem Produzenten und seiner auserwählten Eisläuferin.

Mit den Olympiasiegern und Weltmeistern Aljona Savchenko und Bruno Massot ist es gelungen, die derzeit erfolgreichsten Paarläufer der Welt für die internationale Showfamilie zu gewinnen. Sie werden als Gaststars an ausgewählten Terminen neben ihrer Olympiakür eine exklusiv für Holiday on Ice kreierte Performance präsentieren und im fulminanten Finale gemeinsam mit dem Cast auftreten.

Showtime in Bremen ist von Mittwoch bis Freitag, 20. bis 22. Februar, um 19 Uhr, am Samstag, 23. Februar, um 15 und 19 Uhr und am Sonntag, 24. Februar, um 13 und 16.30 Uhr.

Tickets für Kinder ab 14,90, Erwachsene ab 24,90 Euro unter 0421-353637.