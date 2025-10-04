Holzwerkstatt für Eiszeittiere
Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Damm 38-44, 26135 Oldenburg
Mädchen und Jungen von 10 bis 14 Jahren erstellen im Workshop Skulpturen nach tierischen Vorbildern aus Holz. Beim Anfertigen der steinzeitliche Tiere wie Säbelzahnkatze Mammut oder Höhlenbär kommen Laubsägen, Schleifpapier, Öl und Wachs zum Einsatz.
Die Teilnahme kostet 10 Euro nach telefonischer Anmeldung.
