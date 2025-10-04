Holzwerkstatt für Eiszeittiere

bis

Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Damm 38-44, 26135 Oldenburg

Mädchen und Jungen von 10 bis 14 Jahren erstellen im Workshop Skulpturen nach tierischen Vorbildern aus Holz. Beim Anfertigen der steinzeitliche Tiere wie Säbelzahnkatze Mammut oder Höhlenbär kommen Laubsägen, Schleifpapier, Öl und Wachs zum Einsatz.

Die Teilnahme kostet 10 Euro nach telefonischer Anmeldung.

Info

Dies & Das, Workshops
0441-40570300
