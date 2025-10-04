Holzwerkstatt für Eiszeittiere

Mädchen und Jungen von 10 bis 14 Jahren erstellen im Workshop Skulpturen nach tierischen Vorbildern aus Holz. Beim Anfertigen der steinzeitliche Tiere wie Säbelzahnkatze Mammut oder Höhlenbär kommen Laubsägen, Schleifpapier, Öl und Wachs zum Einsatz.

Die Teilnahme kostet 10 Euro nach telefonischer Anmeldung.