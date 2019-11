Bremens erste kleine Kindergarten-Imkerei lädt zum Honigmarkt ein: Dann stellen die Kinder selbst produzierten Kreationen rund um das Thema Honig, Biene und Natur vor und bieten sie gegen eine Spende auch zum Kauf an. Streng limitiert gibt es an diesem Tag natürlich auch den Fidibienen-Honig aus der eigenen Kindergartenimkerei.

Die Kinder haben aus geernteten Früchten und Kräutern aus dem eigenen Garten, dem Honig der Bienen und anderen Besonderheiten aus der Natur, leuchtende, duftende, pflegende, dekorierende, (un-)gesunde, nachhaltige und lecker schmeckende Köstlichkeiten in ihrer kleinen Kindergartenfirma gezaubert. Der Erlös des Marktes fließt in die naturnahe Projektarbeit "Imkern mit Kindern - mit Kindern im Bienengarten", für das der Elternverein Fidibus e.V. am 22. November 2019 auch als Projekt für Biologische Vielfalt von den Vereinten Nationen ausgezeichnet wird.