Hood Stories

Für die Tage gegen Antisemitismus und Rassismus waren junge Menschen in verschiedenen Workshops mit der Kamera in Gröpelingen unterwegs. Sie haben Orte, Momente und persönliche Perspektiven eingefangen und daraus ihre eigenen fotografischen Geschichten über den Stadtteil entwickelt. Sie erzählen von einem vielfältigen, jungen Gröpelingen jenseits von Klischees und Vorurteilen.

Veranstaltet vom Muslimischen Wohlfahrtsverband Bremen und Umgebung e.V. (MuWo) in Kooperation mit Kultur Vor Ort

Vernissage: Freitag, 20.11.2026, 18:00 Uhr

Freitag, 20.11.2026, 18:00 Uhr Ausstellungsdauer: 20.11. bis 11.12., Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr

Eintritt frei.