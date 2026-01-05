× Erweitern © Disney/Pixar Hoppers King George from Disney and Pixar's HOPPERS. Photo courtesy of Pixar. © 2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Mabel ist an einem wunderschönen Ort mit einer Lichtung und einem Teich hinter dem Haus aufgewachsen. Doch Bürgermeister Jerry will genau dort den Biberdamm sprengen lassen, um eine neue Straße zu bauen! Da die Tiere ihren Lebensraum schon verlassen haben, wäre das eine gute Gelegenheit. Da hat er aber nicht mit Mabel gerechnet, die mittlerweile eine engagierte Studentin ist und das unbedingt verhindern will. Ihre Professorin hat eine Technologie entwickelt, durch die das menschliche Bewusstsein in einen Tierroboter schlüpfen kann. Wunderbarerweise ist es dann möglich, die Sprache der Tiere zu verstehen! Mabel zieht also in ihrem Biberkörper los und taucht in eine erstaunliche Welt ein. Sie lernt die Teichregeln kennen und schließt Freundschaft mit dem gutmütigen Biber George. Um die Straße zu verhindern, will Mabel alle Biber zum Zurückkommen bewegen, was allerdings ein großes Durcheinander verursacht.

USA 2025, Regie: Daniel Chong, Animation, 105 Min., FSK 6, empfohlen ab 8 Jahren