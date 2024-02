Horn-Leher Bücherflohmarkt

Angeboten wird eine riesige Auswahl an gebrauchten Romanen, Krimis, englischsprachiger Literatur, Bremensien, Kinder- und Sachbüchern sowie CDs, DVDs und Spiele. Gut sortiert und übersichtlich in Kartons warten tausende Taschenbücher und Hardcover-Ausgaben auf einen Käufer. Hier können sich die Besucher:innen ökologisch und preiswert mit unterhaltsamer Lektüre eindecken. Die Kinder- und Jugendbücher, DVDs und Spiele befinden sich in einem Extraraum.

Der Erlös kommt der Initiative Kulturraum des Bürgervereins Horn-Lehe e.V. für die Kulturarbeit im Stadtteil zugute.