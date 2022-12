Horusauge, sei wachsam!

Götterglaube, Mythen und Jenseitsvorstellungen der alten Ägypter. Warum haben die ägyptischen Götter so häufig Tierköpfe? Wer war Horus, wieso kann ein Horusauge fliegen und warum bringt ein Mistkäfer Glück? Finde heraus, wie die Ägypter lebten, wie sie sich das Leben nach dem Tod vorstellten und ob es nur in Ägypten echte Mumien gibt. Gemeinsam wird eine kleine Entdeckungsreise gestartet durch die Welt am Nil und danach kann ein eigenes ägyptisches Amulett gestaltet werden.

Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab 8 Jahren, die Teilnahme kostet 10 Euro. Eine Anmeldung ist telefonisch erforderlich.