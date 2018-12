Wisentgehege Springe Hubertusfest

Beim Hubertusfest steht das Wisentgehege am 26. und 27. Oktober kopf. Mehr als 80 Aussteller rund um Natur und Naturschutz, Jagdhornbläser, Wildbretverlosungen und tierisch spannende Aktionen warten auf die kleinen und großen Besucher. Hauptakteure sind natürlich die Tiere. Ein Wolfsexperte lässt während der Präsentation im neuen Wolfsgehege die Besucher mit den Wölfen heulen. Bevor es aber so weit ist, berichten er und sein Team über ihre Lieblinge, die trotz ihrer Sozialisation an den Menschen Raubtiere bleiben. Ein Falkner und sein Team präsentieren ihre Luftakrobaten während der Flugvorführungen auf dem Falkenhof. Abgerundet wird das Fest von einem tollen Kinderprogramm.

