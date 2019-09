Hubschrauber-Rundflug

Am Tag des offenen Hofes überfliegt der Hubschrauber das Alte Land, die Elbe und die Haseldorfer Marsch. Ein Familienausflug, den man so schnell nicht vergisst. Der Start- und Landeplatz ist im Feriendorf. Die Karten kosten 40 Euro und können nur am Veranstaltungstag bei der Hofmosterei Holst erworben werden (max. 3 Personen pro Flug). Von dort fährt ein Bus-Shuttle zum Hubschrauber.