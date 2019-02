Familien lernen viel Wissenswertes über Hühner: Was machen die Hühner den ganzen Tag? Was fressen sie? Wie fühlt sich ein Huhn an und wie wird aus dem Ei ein Küken?

Die Teilnahme kostet pro Familie 5 Euro.

Bitte möglichst frühzeitig anmelden, entweder telefonisch, per E-Mail an anna.zirkelbach@bund-bremen.net oder persönlich in der Geschäftsstelle des BUND Bremen, Am Dobben 44, 28203 Bremen.