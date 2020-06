Hula Hoop - Abstand halten leicht gemacht

Seit Jahrzehnten bringen die Reifen Menschen egal welchen Alters in Bewegung. Kinder ab 10 Jahren und Erwachsene lernen den Reifen kennen und bewegen sich mit ihm im Freien (bei schlechtem Wetter findet das Training im Murkens Hof statt). Gestartet wird mit dem klassisches Spiel an der Taille. Anschließend üben die Teilnehmenden sich mit neuen Moves zur Musik zu bewegen. Am Ende des Kurses, welcher bis zum 25. Juli läuft, entsteht eine gemeinsame Choreographie.

Es sind keine Vorkenntnisse keine erforderlich. Die Hoops werden gestellt. Wer einen eigenen Hula Hoop hat, kann ihn gerne mitbringen. Bitte Turnschuhe mitbringen.

Die Teilnahmegebühr für drei Nachmittage beträgt 23 Euro für Kinder und 30,20 Euro für Erwachsene. Eine Anmeldung erfolgt online über die VHS Lilienthal.