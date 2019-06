Humorvoll durch die Geschichte

Humorvoll zu neuen Sichtweisen in die Geschichte. Satirisch, musikalisch, politisch und poetisch führt Pago Balke seine Gäste ab 12 Jahren durch die Moorkaten, Bauernhöfe und heiligen Hallen. In der zweistündigen musikalisch-satirischen Führung durch das Museumsdorf serviert Pago Balke Texte von Wilhelm Busch, Walter Hedemann, Georg Kreisler, Karl Valentin und seine eigenen. Zwischendurch kehrt die Gruppe zu einer Pause in den Dorfkrug ein, wo für jeden Teilnehmer ein Getränk zur Erfrischung gereicht wird.

Die Teilnahme beträgt dür Erwachsene 19 Euro, für Schüler und Studenten 15 Euro. Eine Anmeldung ist unter 04471-948411 erforderlich.