Für Hund und Katz ist auch noch Platz

Eigentlich wollte Achim Sonntag nur eine Geschichte aus dem Bilderbuch vorlesen, aber plötzlich ist die Hexe von der ersten Seite verschwunden. Da muss er wohl selbst in ihre Rolle schlüpfen...

Und so begibt er sich auf ihrem Besen auf die Reise und trifft unterwegs einen Hund, einen Vogel und einen Frosch. Solch einer großen Last ist der Besen jedoch nicht gewachsen. Was passiert, als der Besen zerbricht, und wie die Tiere der Hexe zu Hilfe kommen, das erfahren die Kinder ab 3 Jahren in diesem Theaterstück aus Schauspiel, Figurenspiel und Rezitation.

Der Eintritt kostet 4 Euro.