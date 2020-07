Hundekotbeutelspender

Das Tierheim lädt alle Kinder und Jugendlichen zu den Basteltagen ein.

Wer mit seinem Vierbeiner spazieren geht, braucht Plastiktüten, um das Geschäft der Fellnase zu entsorgen. Damit diese nicht lose in den Taschen liegen, nähen die Teilnehmenden praktische Spender in Form kleiner Säcken, die sich an der Leine oder am Schlüsselbund befestigen lassen. Das Genähte kann gegen einen kleine Obobulus mitgenommen werden.

Wer teilnehmen möchte, meldet sich telefonisch oder E-Mail bei der Jugendabteilung des Bremer Tierschutzvereins an.