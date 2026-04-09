× Erweitern © Barnsteiner Film I accidentally wrote a Book

Die 12jährige Nina wächst in einer kreativen Familie auf – ihr Vater ist Filmemacher und ihr Bruder Junior liebt Zaubertricks. Sie selbst träumt davon Schriftstellerin zu werden – doch ihre Gute-Nacht-Geschichten kommen bei Junior nicht besonders gut an. Hilfe bekommt sie von der schrulligen alten Nachbarin Lídia, einer ehemaligen Schriftstellerin. Unter ihrer Anleitung wagt Nina sich an ihre erste Geschichte. Ninas Suche nach einer Idee für eine gute Geschichte führt sie zum Alltag in ihrer eigenen Familie, wo gerade viel passiert. Ihr Vater verliebt sich in die kluge Detti und auch Nina ist das erste Mal verliebt. Und sie taucht im Laufe der Zeit auch immer tiefer in das Leben ihrer Mutter ein, die vor acht Jahren gestorben ist und über deren Verlust Nina nicht spricht. Ganz nebenbei lernt sie, wie Geschichten erzählt werden – und was Worte vom Leben unterscheidet.

Nóra Lakos zweiter Spielfilm wurde im Jahr 2025 zum meistgesehenen Familienfilm in Ungarn und mit mehr als zehn internationalen Preisen ausgezeichnet.

H/NL 2024, Buch, Regie: Nóra Lakos, mit Villö Demeter, László Mátray, 92 Min., FSK 6, empfohlen ab 11 Jahren

Achtung: am 7.6. mit KIJUKO Club