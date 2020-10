I Am Greta

Der Dokumentarfilm begleitet die Klimaaktivistin Greta Thunberg bei ihrer Mission die Menschen, insbesondere die Politiker, dazu bringen, dass sie in Sachen Klimawandel und Umweltzerstörung endlich auf die Ratschläge der Wissenschaftler hören. Er liefert in Form Reisen, Gesprächen, Auftritten und privaten Aufnahmen einen spannenden Blick auf seine Protagonistin, eine hochintelligente junge Frau aus Schweden, die mit "Fridays for Future" die Jugend bewegte und immer noch bewegt.

Alles begann mit ihrem Schulstreik, der die damals 15-Jährige 2018 weltberühmt machte. Aus diesem Schulstreik entwickelte sich die Jugendbewegung "Fridays for Future", die ein weltweites Lauffeuer in Gang setzte.

Seitdem wurde viel über die junge Aktivisten geschrieben und auch gelästert. So ging das Gerücht um, dass sie eine Sprechpuppe ihres Vaters sei. Der Film räumt nicht nur mit diesem Gerücht auf, sondern zeigt auch ihre persönlichen Beweggründe und Hindernisse. Sie spricht offen über das Asperger Syndrom, das im Alter von 12 Jahren bei ihr diagnostiziert wurde und sie in ihrem Wunsch für eine klimafreundliche Politik bestärkt.

Dokumentation, S 2020, Regie: Nathan Grossman, OmU, 98 Min.

Eintritt: 10 Euro

Zu den Tickets