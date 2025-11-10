I love Mathe Tag

× Erweitern © Studienkreis Studienkreis I love Mathe

Ja, den gibt es wirklich: Jedes Jahr am 12. November, und wer noch nicht in Prozentrechnung verliebt ist, kann das vom 10. bis 27. November 2025 in kostenlosen Online-Nachhilfekursen nachholen und seine Mathe-Lücken füllen.

In einem etwa 50-minütigen Webinar erfahren die Teilknehmenden alles, was sie für das Thema Prozentrechnung wissen müssen – einfach erklärt, mit verständlichen Beispielen und hilfreichen Tipps.

Ob als Vorbereitung für die nächste Arbeit oder um Wissen aufzufrischen: Hier lernen alle Prozentrechnung so, dass sie Sinn ergibt.

Auf ilovemathe.de finden sich neben den Informationen zum Webinar zahlreiche weitere Inhalte: Von verständlichen Lernvideos zu typischen Stolperfallen im Mathematikunterricht über interaktive Aufgaben und Lernspiele bis hin zu Rätseln, Quizformaten und witzigen Fun-Facts rund um Zahlen, Gleichungen und Formeln. Ergänzt wird das Angebot durch spannende Geschichten aus der Welt der Mathematik, Interviews mit Expert:innen und kreative Ideen, wie man Mathe in den Alltag integrieren kann.

Die Anmeldung zur den Gratis-Kursen sowie Infos, Termine und Unterhaltsames zur Mathematik gibt es auf ilovemathe.de.