Ich als Comic

Im Mal-Workshop tauchen 5- bis 10-Jährige in die Welt der Figuren ein und gestalten ihre eigenen Charaktere. Mit Stift, Fantasie und viel Spaß lernen sie gemeinsam, wie man spannende Figuren entwirft, ihnen Persönlichkeit gibt und sie richtig lebendig werden lässt. Dieses Mal gestalten sie bekannte Geschichten neu – zum Beispiel die Stadtmusikanten – und erfinden bunte, verrückte Outfits und besondere Ideen für jeden Charakter. Vorlagen und Arbeitsblätter gibt es vor Ort, dadurch kann jede:r mitmachen!