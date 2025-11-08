Ich bin anders als du - Ich bin wie du

Eltern und Erzieher:innen lesen im Rahmen des Kinderlesefestivals in ihren Herkunftssprachen Kitakindern ab 3 Jahren aus dem Bilderbuch von Constanze von Kitzing. Verschiedene Kinder, viele Gemeinsamkeiten und Unterschiede - dieses Wendebuch zeigt auf kindgerechte Weise, was manche Kinder ausmacht, wie sie sich von anderen unterscheiden und was sie mit anderen gemeinsam haben

Das Galaxie der Bücher Lesefestival vom Literaturhaus Bremen und dem Bremer Literaturkontor findet vom 8. bis 16. November 2025 kostenfrei und ohne Anmeldung statt. Zusammen mit bekannten Autor:innen und Illustrator:innen entdecken Kinder zwischen 2 bis 10 Jahren das Universum der Geschichten in Lesungen und werden in Workshops selbst kreativ.