Ich bin für mich

Im Bilderbuchkino für Kids ab 8 Jahren kommt heute das Buch von Martin Baltscheit an die Reihe:

Alle vier Jahre wird der Löwe in einer Bestätigungswahl als König gewählt. Bis die Maus protestiert und gegen ihn antritt.

Im Anschluss gestalten die Kinder ihre eigenen Wahlplakate mit ihrem Wahlkampfmotto. Sie stellen sich folgenden Fragen: Was würde ich gerne an meiner Stadt verändern, was wünsche ich mir für Bremen und warum sollte ich Bürgermeister:in werden? Weiterhin sprechen sie darüber, wie wichtig es ist, mitzubestimmen.

Eine Veranstaltung im Rahmen der Nachhaltigskeitswoche.