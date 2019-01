Ich bin nicht du

Das Ensemble des Moks hat ein Tanztheaterstück für Zuschauer ab 6 Jahren ent­wickelt, das sich mit Fragen nach der eigenen Identität beschäftigt.

„Der Bär sah sich im Spiegel an und lächelte. ,Schön mich kennenzulernen', sagte er. ,Schön, mich ebenfalls kennenzulernen', antwortete er höflich. ,Ich hatte doch gleich das Gefühl, dass ich ich bin', sagte er, ,ich fühlte mich vertraut'. ,Ich mich auch', antwortete er.“ (Oren Lavie) — Wer bin ich? Was kann ich? Woher komme ich? Wer gehört zu mir? Wie will ich sein? Kann ich selbst bestimmen, wie ich sein möchte oder muss ich mich den Erwartungen der anderen an mich anpassen? Habe ich den Mut so zu sein, wie ich mich fühle?

Antje Pfundtner hat mit ihrer Company Antje Pfundtner in Gesellschaft (APiG) unterschiedliche Abende und Formate entwickelt, die weltweit auf Festivals gezeigt werden. Unter diesem Label entstand 2014/2015 ihr Tanzstück "nimmer & nimmermehr", das sie zum ersten Mal sowohl für ein Kinderpublikum als auch für ein Erwachsenenpublikum entwickelt hat. Damit wurde sie u.a. zum renommierten Festival für junges Publikum Augenblick mal! sowie zur Tanzplattform Deutschland 2016 eingeladen.