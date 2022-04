Bis zum 25. Mai zeigt die Ausstellung in der Ringgalerie im 2. OG die Illustrationen, die Sidney Smith für das Bilderbuch von Jordan Scott kreierte. Das Bilderbuch erzählt für Kinder und Erwachsene die außergewöhnliche und autobiografische Geschichte eines stotternden Jungen, der es schafft, sich aus seiner Isolation zu befreien.

Die Kraft der Sprache ist das zentrale Thema des Buches und genauso ausdrucksstark sind die Aquarelle von Sydney Smith. Die Nahaufnahmen kontrastieren mit weiten Panoramen und Smiths Spiel mit Formen und Flächen erzeugen eine große Intensität. Die beinah filmisch wirkende Bilderfolge visualisiert die poetische Dichte des Textes.

Sydney Smith zeichnet seit seiner frühen Kindheit, die er in Nova Scotia in Kanada verbracht hat. Das von ihm illustrierte Bilderbuch "Stadt am Meer" war im Jahr 2019 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Er lebt mit seiner Familie in Halifax, Nova Scotia.

Im September 2021 erhielt "Ich bin wie der Fluss" den LUCHS-Preis, der jeden Monat von DIE ZEIT und Radio Bremen für Kinder- und Jugendliteratur vergeben wird.