Otto hat vier Brüder. Jeder ist etwas ganz Besonderes. Und zusammen haben sie immer viel Spaß. Gemeinsam mit Ottos großer Kuscheltiersammlung schlafen sie alle unter einer Decke. Doch als Riesenkuschelschwein Elke auch noch mit ins Bett soll, gibt es Protest. Das Gedränge nervt, nörgeln die Brüder. Schnell muss eine Lösung her, denn Otto braucht sie alle - auch seine In der Stadtbücherei Delmenhorst können alle Kinder ab 4 Jahren die Geschichten von Otto seinen vier Brüdern im Bilderbuchkino verfolgen. Die Geschichte mit dem Titel "Ich brauche euch alle" von Stephanie Schneider zeigt mit wieviel Einfallsreichtum am Ende alle zufrieden in einem Bett liegen.Brüder. Wie gut, dass Bertil die Bären-Brüder-Bettmaschine erfindet!

Die Teilnahme ist kostenfrei.