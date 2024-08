× Erweitern © Illumination Entertainment / Universal Studios Ich, einfach unverbesserlich 4

An Grus alter Schule in einem abgelegenen Schloss in den Bergen wurde der hinterlistige Maxime Le Mal 1985 als bester Schüler des Jahres ausgezeichnet. Damals gelang es Gru und der Anti-VerbrecherLiga (AVL), ihn noch während der Zeremonie zu verhaften. Als Maxime Jahre später aus dem Gefängnis entkommt, sinnen er und seine Freundin Valentina auf Rache an Gru und dessen Familie, einschließlich seines neugeborenen Sohnes Gru Junior. Die AVL stellt die Familie unter Zeugenschutz. Dafür erhalten sie neue Identitäten und müssen an einen unbekannten Ort umziehen. Grus neuer Name ist Chet Cunningham, ein Verkäufer für Solaranlagen, und Lucy arbeitet als Friseurin. Nur drei Minions dürfen bei ihnen bleiben. Alle anderen werden im AVL-Hauptquartier mit Superkräften ausgestattet. In ihrer neuen Wohngegend erkennt eine Nachbarin Gru jedoch wieder und erpresst ihn zu einem Raub. Er soll das Schulmaskottchen von Maximes alter Schule, einen wilden Dachs namens Lenny klauen.

Die Tickets kosten 3 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene.

USA 2024, Regie: Chris Renaud, Animation, FBW-Jugend-Filmjury: Daumen hoch, 94 Min., empfohlen ab 8 Jahren