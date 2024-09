× Erweitern © Illumination Entertainment / Universal Studios Ich, einfach unverbesserlich 4

An Grus alter Schule in einem abgelegenen Schloss in den Bergen wurde der hinterlistige Maxime Le Mal 1985 als bester Schüler des Jahres ausgezeichnet. Damals gelang es Gru und der Anti-VerbrecherLiga (AVL), ihn noch während der Zeremonie zu verhaften. Als Maxime Jahre später aus dem Gefängnis entkommt, sinnen er und seine Freundin Valentina auf Rache an Gru und dessen Familie, einschließlich seines neugeborenen Sohnes Gru Junior...

Am 8. September 2024 gilt im Rahmen des Kinofests der vergünstigte Eintrittspreis von 5 Euro für alle Filme!

