Ich hab da so ein Gefühl

Und, wie fühlst du dich heute?

Manchmal ist es gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten, denn es gibt schließlich so viele Gefühle. Und an einem langen Tag, da kann man sie auch mal alle hintereinander erleben und wütend, traurig, eifersüchtig, trotzig, ängstlich und glücklich sein. Ab und zu entdeckt man sogar ein Gefühl, das man vorher noch gar nicht kannte, wie das "Frische-Bettwäsche-Gefühl" oder das "Neben-dir-sitzen-Gefühl".

Das wichtigste ist, dass man Gefühle immer ernst, doch manchmal auch nicht zu schwer nimmt.

Im Theaterstück mit Herz und Humor nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Katharina-Grossmann-Hensel erfahren die kleine Zuschauer:innen ab 4 Jahren, wie man mit kleinen und großen Gefühlen umgehen kann.