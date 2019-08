× Erweitern © DSM Kinderkogge

Was nahmen Seeleute im Mittelalter mit auf eine lange Reise? Dies können Kinder und ihre Familien während eines Rundgangs im Museum entdecken. Sie erfahren, wer auf der Kogge gefahren ist und wie das Leben an Bord war. Was sie selbst auf eine lange Reise mitnehmen würden, können die Teilnehmer beim Basteln einer eigenen kleinen Seekiste erzählen.

Familienaktion ab 6 Jahren, Treffpunkt: Eingang Kogge-Halle. Die Aktion ist im Eintritt enthalten.